Entidades exigiram Orlando no cargo

Engajado nos dois grandes eventos do calendário esportivo mundial, Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos de 2016, Orlando atua em várias frentes desde 2006, quando assumiu o ministério no lugar de Agnelo Queiroz, então seu colega de partido, o PC do B, mas hoje filiado ao PT e recém-eleito governador do Distrito Federal.

O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, chegou a dizer que uma eventual saída de Orlando do ministério poderia significar "a quebra da continuidade de um trabalho que precisa de velocidade" - referindo-se aos preparativos para a Copa do Mundo.

Teixeira conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o assunto, a quem ressaltou que Orlando Silva acompanhou o processo do Mundial 2014 desde a escolha do Brasil pela Fifa, em 2007.

No COB, a posição do presidente Carlos Arthur Nuzman foi idêntica. Ele também declarou que o atual ministro é um parceiro fundamental para o sucesso da Olimpíada.

O Clube dos Treze emitiu nota, assinada por seu presidente, o gaúcho Fábio Koff, em apoio à permanência de Orlando, com a assinatura dos 20 maiores clubes de futebol do País. A atitude foi um reflexo das ações do ministro para o fortalecimento dos clubes, sempre com o apoio do presidente Lula.