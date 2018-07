Entrada dura de Felipe Melo irrita Kaká

A cena ocorreu no cantinho do campo, longe dos olhares de Dunga e de seus assessores. O treino estava quase no fim. E a briga pela bola era intensa. Divididas ásperas, nacos de grama voando e buracos na relva.

Felipe Melo não aliviou em nenhum momento. Quando deitou Kaká, imaginou que seria perdoado em seguida. Tanto é que estendeu a mão ao jogador caído. Kaká rejeitou o gesto de "boa vontade" do companheiro.

Levantou-se com ajuda do lateral Gilberto e caminhou rápido para o outro lado do campo. Felipe Melo foi atrás querendo desculpar-se. Não foi atendido. Ao final do treino, os dois não trocaram palavras no gramado.

Atrás de uma modesta arquibancada do colégio, Andrés Sanchez, presidente do Corinthians e chefe da delegação brasileira, não presenciou o rápido desentendimento entre Felipe Melo e Kaká. Andrés se disse impressionado com o comportamento dos jogadores. E afirmou que "o grupo é muito unido, um ajuda o outro sem vaidade".

Kaká parecia sério. Era o seu primeiro treino com bola desde o dia em que havia se apresentado à seleção na semana passada, em Curitiba. Tratado pela comissão técnica com o cuidado que se limpa um cristal, o jogador foi lançado às feras ontem. E participou de todas as atividades sem restrição, dando mostras de que está recuperado de uma incômoda lesão muscular.

Não fosse pela pancada de Felipe Melo, Kaká teria feito seu trabalho normalmente no treinamento da manhã. No fim da tarde, correu ao lado dos companheiros em um canto do campo de golfe anexo ao Fairway Hotel, concentração da seleção em Johannesburgo.

A sessão de corridas dos jogadores teve o acompanhamento de cerca 300 sócios do clube, que interromperam uma festa particular no bar da sede só para ver o time de Dunga. Cenário muito diferente do que foi observado pela manhã em que a plateia era formada por um punhado de meninas colegiais sonhando ver de perto Kaká.

Festa no colégio.

Kaká e Robinho foram os mais admirados por alunos e funcionários do colégio Randburg. "Sei bastante sobre futebol, mas só conheço os dois do Brasil", disse a estudante Lucia Modisane.

PARA LEMBRAR

Volante recebeu 5 vermelhos na última temporada

Felipe Melo tem temperamento explosivo e fama de jogador violento. Não por acaso. Num dos últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias, por exemplo, foi infantilmente expulso e quase prejudicou o time na vitória sobre o Chile por 4 a 2, em setembro do ano passado, em Salvador - recebeu dois cartões vermelhos na seleção desde que Dunga assumiu o comando. Na Juventus, seu atual clube, foi expulso cinco vezes em 29 jogos na temporada 2009/10.