'Entre Nós' entrevista o ex-judoca Daniel Dell'Aquila

A lesão por vezes pode acabar com o sonho dos atletas de alto rendimento. Meses e até mesmo anos de preparação são desperdiçados devido a uma contusão. Visando ajudar estes esportistas, o ex-judoca Daniel Dell'Aquila se tornou ortopedista.

Entrevistado do 'Entre Nós', o médico e presidente do Clube Paineiras falou sobre como sua experiência no judô colaborou na medicina. "Você às vezes sepulta toda a esperança de uma pessoa e na verdade não é 100% isso. Porque eu já tive lesão e sei como é, sei como funciona e do que precisa para lutar bem." Para assistir a esse e outros vídeos, acesse a TV Estadão ou assine o canal do Estadão no Youtube.

O PROGRAMA

Empresário de finanças e autor do best seller Encantadores de Vidas, o colunista Eduardo Moreira teve a ideia de fazer o 'Entre Nós' em conversas informais com amigos do mesmo setor. O gestor afirma que seu principal desafio é fazer entrevistas com um viés diferente do jornalismo convencional. "Conseguir fazer com que o entrevistado possa seguir uma linha fluida e dar coisas interessantes para quem está assistindo a entrevista é o grande desafio. A coisa que eu mais tenho aprendido, e quem me falou foi a Leda Nagle (jornalista da TV Brasil), é que o segredo de toda entrevista é ouvir o entrevistado, porque quando você faz isso, uma resposta te puxa para outra pergunta."

Curto e interativo, a ideia do 'Entre Nós' é fazer com que todas as pessoas se identifiquem e busquem resultados melhores para as suas vidas. "Uma das principais motivações que eu tive é mostrar para as pessoas que por trás dos nomes mais ricos do País, existe uma pessoa como a gente, que tem seus medos, anseios, sonhos, já teve seus fracassos, suas frustrações, e também teve vários sucessos. Quando você humaniza essas pessoas, faz com que as outras achem que também podem chegar lá", disse Moreira.