Entre o orgulho e o constrangimento "Como assim não está definido onde será o jogo de abertura da Copa do Mundo? Você está com piada para cima de mim. Trata-se de um grande evento que será importante para o Brasil e para toda a América do Sul." A frase, a reflexão e o espanto são de Marcello Madana, recepcionista de um hotel no centro de Buenos Aires. O tema Copa do Mundo do Brasil ainda não faz parte do cotidiano de nossos vizinhos. Porém, no caso de Marcello, é recorrente, pois, além de adorar futebol, ele trabalha em um hotel no qual a maioria dos hóspedes é brasileira.