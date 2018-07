Entre os cariocas, santista também é o preferido

No Botafogo, Maicossuel é o mais bem colocado, está em quinto (6,62%), atrás de Neymar (15,23%), Kaká (13,91%), Ronaldinho Gaúcho (8,61%) e Robinho (7,28%). Na Gávea, o quadro é bem parecido. Adriano, hoje na Roma, da Itália, é o sexto colocado, com 4,92%, enquanto Petkovic, ainda no clube, vem logo atrás (4,59%). Antes dele estão Neymar, Kaká, Robinho, Ronaldinho Gaúcho e Ganso. Em São Januário outra surpresa. Carlos Alberto aparece apenas na sexta posição, atrás de Neymar, Kaká, Ganso, Robinho e Ronaldinho Gaúcho.

Nas Laranjeiras, a boa fase do time propiciou um cenário diferente. O argentino Conca é o mais querido entre os tricolores, com 14,29%. As seguidas contusões e consequentes ausências não foram capazes de tirar o segundo lugar de Fred, que obteve 11,31%. Entre a torcida do Flu, Neymar é só o quinto colocado, com 9,52%.

Identificação. A interpretação dos responsáveis pelo levantamento é clara: falta identificação entre torcedores e atletas. "Isso está diretamente relacionado ao momento do time na temporada. O Fluminense briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, o que motiva sua torcida", explicou o sócio-diretor da Sport+Markt, César Gualdani. "E como o torcedor brasileiro, independentemente da cidade, do estado, gosta de jogadores habilidosos, a opção por Neymar é natural."

No região Sul, o craque santista também ocupa posição de destaque. É o terceiro colocado tanto entre torcedores do Grêmio quanto do Internacional. Em Minas Gerais, o cenário é bem parecido. Neymar é o segundo mais lembrado pelos cruzeirenses e o terceiro quando os indagados são os torcedores do Atlético-MG.