Entre quatro paredes, cada time e suas manias

Ao exigir que os vasos sanitários da concentração da Argentina fossem trocados, Diego Maradona com quase toda certeza já garantiu de maneira antecipada o título de campeão dos pedidos esdrúxulos da Copa da África do Sul.

No entanto, quando se trata de local de concentração, várias delegações fizeram solicitações. Algumas inusitadas, outras consideradas pertinentes. A maioria, basicamente, visa o bem-estar de jogadores e membros da comissão técnica e revela respeito a costumes e também traços da personalidade de alguns comandantes. Via de regra, os treinadores foram os responsáveis pelos pedidos.

Maradona quis novos sanitários por achar que os argentinos merecem usar "modelos mais modernos"" que os então instalados nos aposentos da Universidade de Pretória. Também pediu para si um bidê com duas bancas. O responsável pela universidade, Colin Stier, não confirma, mas teria determinado a troca apenas na suíte do treinador.

A Argentina chega amanhã e já tem muita gente curiosa para saber se os jogadores não vão chiar ao perceberem que Don Diego tem um "trono"" melhor.

O carrancudo Dunga também fez exigências aos administradores do Hotel Fairway, em Johannesburgo, que hospeda a seleção brasileira. Mas, ao contrário de Maradona, preocupou-se com detalhes mais práticos. Mandou colocar uma tela de proteção na divisa do hotel com o clube de golfe anexo, para que sócios do local e os tipos de abelhudos, como jornalistas e torcedores, não ficassem espiando os jogadores.

Também fez um pedido que intrigou a gerente de marketing, Ariska van der Westhuizen. "Ele quer que a piscina seja coberta"", disse ao Estado na semana passada com expressão de quem não entendera o motivo. Entre as explicações estão o fato de que o inverno em Johannesburgo é violento e que a piscina basicamente vai ser usada para trabalho de recuperação de atletas. Por isso, a temperatura da água terá de ser de 32 graus C.

Uma piscina também quase fez entrar água no acordo entre o Uruguai e o hotel escolhido para concentração. Eles não gostaram do que viram e exigiram a construção de uma nova piscina, Foram atendidos.

A mesma rede de hotéis vai receber a Coreia do Norte, adversária do Brasil, em outra unidade. E seus gerentes devem ter ficado surpresos ao saber que os fechados asiáticos sequer faziam questão de exclusividade. Quiseram apenas um andar só para eles. No fim, acabaram por fazer uma exigência: arroz coreano (não se sabe se do norte ou do sul) em todas as refeições.

Exigências à mesa. A alimentação motivou mais pedidos específicos, pois os jogadores das seleções não querem deixar de lado hábitos e tradições. Os italianos, por exemplo, vão trazer sua própria massa. Os eslovacos desembarcarão com sua própria farinha ? só com ela é possível fazer um bolinho típico. A Argentina já avisou que, em hipótese alguma, pode faltar sorvete. E o Brasil. "Só falaram que o café tem de ser bem quente"", disse a gerente Ariska.

O lazer dos jogadores também foi responsável por algumas exigências. Os italianos, por exemplo, terão vários canais de TV do país. O pessoal de Gana também foi logo avisando que, se o hotel não pudesse receber o sinal de algum canal de TV, iria procurar outro lugar. A Nova Zelândia optou por ficar em um clube de golfe porque vários de seus jogadores querem ter aulas do esporte. Os eslovacos, aqueles da farinha, pediram duas mesas de pingue-pongue e um alvo de dardos.

Mas foi o México que resolveu fazer os jogadores pagarem logo os pecados que eventualmente possam cometer. Decidiu trazer um padre na delegação. Assim, se alguém ficar de consciência pesada, o sacerdote vai estar lá.