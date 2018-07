Entrega dos kits da São Silvestre começa na terça-feira

O principal componente do kit de participação é o chip descartável, que será preso ao tênis dos corredores para registrar o tempo de conclusão da prova. Além dele, o material conta com número de peito, guia de informações do atleta, manual do corredor e medalha de participação.

Será a primeira vez na história da São Silvestre que o chip será descartável, o que evita confusão para devolvê-lo após a disputa da prova. Além disso, a medalha de participação será entregue antes da corrida, também para facilitar a dispersão dos atletas no final do percurso.

Principal prova de rua do atletismo brasileiro, a São Silvestre acontece na próxima sexta-feira, com percurso de 15 quilômetros pelas ruas de São Paulo. No masculino, o Brasil aposta em Marilson Gomes dos Santos e Franck Caldeira. E no feminino, as maiores candidatas nacionais são Marily dos Santos, Fabiane Cristine e Maria Zeferina Baldaia.