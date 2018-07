ENTREVISTA: 'Barcelona lembra a seleção de 1982', afirma Falcão

SÃO PAULO - Quando o Barcelona venceu o Santos no Mundial de Clubes muita gente fez comparações com a forma do time catalão atuar e lembrou da seleção brasileira de 1982. Um dos pilares daquele fantástico time canarinho, o ex-volante Falcão também se rende ao talento dos craques do Barça, mas não se surpreende. Ele tentou implantar o mesmo esquema no Inter no primeiro semestre, mas não lhe deram tempo. O "Rei de Roma" visitou a redação do Estado na terça-feira e contou os segredos do Barcelona, fez comparação deste time com o de 82 e falou de seu projeto para 2012.

Qual o segredo do Barcelona?

O Barcelona joga neste sistema porque tem uma escola holandesa por trás. Rinus Michels, Van Gall, Cruyjff, todos fazem parte de uma filosofia onde é proibido não jogar com três atacantes. Mas isso é uma história lá de trás e que para dar certo, o pensamento igual tem que começar do presidente e chegar até os jogadores. O Capello me disse uma coisa que é verdade. As pessoas se enganam que o Barcelona não marca. Eles fazem uma pressão absurda. E eles sabem jogar sem a bola como qualquer outro time. É uma equipe muito inteligente.

Você vê semelhança do Barcelona com o Brasil de 82?

Os dois times tocam bem a bola e os jogadores não dão mais do que dois toques na bola. Têm uma ultrapassagem forte e existe uma variação grande. Zico, Leandro, Júnior... cada hora um estava fazendo alguma coisa. E tínhamos um time de personalidade e inteligente, tanto que vários jogadores eram capitães nos clubes. É difícil comparar porque são 30 anos de diferença, mas acho que o de 82 era um pouco mais rápido.

Brasileiros têm dificuldades em aceitar uma ideia de futebol diferente do que tem por aqui?

Isso é muito nosso. Se falar que um time tem um zagueiro que é volante, só um volante de marcação no meio e que joga com um centroavante de 1,69m você falaria que sou louco e que não tem como dar certo isso. Pois é, esse é o Barcelona.

Acha que tem como pará-los?

Acontece que o Santos perdeu para um Barcelona. Não existe outro. Os outros times pelo resto do mundo são iguais. Brasileiro é humilde em tudo, menos em futebol. É duro aceitar que um clube que não seja brasileiro jogue melhor do que a gente. Porque somos tão prepotentes? Nas últimas dez copas ganhamos só duas. Ganhamos cinco no total, é verdade, mas a Itália tem quatro e a Alemanha chegou mais em semifinais e finais do que nós. Não somos os superiores que achamos ser.

Acha que não temos mais a paciência do Barcelona para ficar tocando a bola?

É verdade. Eles se sentem apertados e voltam a bola até o Valdés. Se fizer isso aqui, o time é vaiado. Lembro que no Brasileiro de 79 a vitória valia dois pontos, mas se você fizesse mais de dois gols ganharia três pontos. Estávamos ganhando um jogo por 2 a 0 e a torcida vaiando. Começamos a recuar, até a bola chegar nos pés do Manga. Quando a torcida parou de vaiar, voltamos a atacar. Mas para fazer isso tem que ter personalidade.

Porque não se faz isso atualmente? Falta treinador ou jogador?

Falta paciência, porque precisa de muito treino para dar certo. E precisa ter jogador com QI acima da média. A torcida e a imprensa precisa entender também e dar um tempo para o time mudar seu estilo. É um projeto a médio prazo que tem que começar na base.

Volta a dirigir clube em 2012?

Passei duas semanas fazendo intercâmbio. Conversei com Arrigo Sacchi e com o Cesare Prandelli na Europa. Esse intercâmbio é fundamental para nos preparar melhor. Até achei que poderia acontecer algumas coisas no início do ano, mas os grandes clubes brasileiros estão com técnicos.

Como você gosta que seu time jogue?

Quando cheguei ao Inter, disse que entendia que o time tinha que ser compacto. Zagueiros, meias e atacantes sempre mais próximos e não precisa de volante que só sabe pegar forte. Isso faz com que o time tenha triangulação em todo o campo. Assim dois atacam e se a marcação apertar, volta com o que está atrás e recomeça a jogada. E o time tem que jogar igual sendo em casa ou fora, mas não temos essa cultura. Fico feliz em ver que o que eu tentei fazer no Inter o Barcelona faz.

Difícil trabalhar em um clube onde você é ídolo?

A minha relação com torcedor não mudou, mas torcedor tem que separar o ex-jogador do treinador. Se ele não for bem em uma coisa, não pode estragar o que ele fez de bom em outra.