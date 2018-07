Entrevista bombástica

Pois bem, o camarão Daniel Carvalho, vindo do CSKA, chegou meio robusto, parecendo um lagostim. E era exatamente sobre isso que falava aos repórteres. De como saíra magrinho do Internacional, dez anos atrás, e de como encorpara, por conta de umas injeções aplicadas pelos médicos russos. Em uma palavra, havia tomado anabolizantes. E então vinha a parte mais grave da entrevista: "Como lá não existe exame antidoping, não havia problema".

Ou muito me engano, ou existe aí um fato gravíssimo, que denuncia o risco a que é submetida saúde dos jogadores. Se é verdade mesmo que lá não existe exame antidoping, as portas estão abertas para esse processo artificial de fortalecimento muscular, com todas as consequências que acarreta. Sem querer, talvez apenas desejando explicar para a torcida e a imprensa a massa corporal avantajada, Daniel pode ter mexido em um vespeiro daqueles. Pode ter aberto a Caixa de Pandora aquela que, na mitologia, contém todas as pragas do mundo.

Mesmo porque, instigado pela reportagem, Daniel foi além e citou vários colegas que teriam ficado estranhamente fortes em suas passagens pela Europa. Os dois Ronaldos, Pato, Robinho e outros teriam sido submetidos a tratamentos semelhantes, para encarar o vigor do futebol europeu. Bom, essa é a parte menos substantiva da entrevista, mesmo porque envolve outras pessoas, que teriam de ser ouvidas. No entanto, Daniel foi suficientemente eloquente quando falou, com toda a propriedade, de si mesmo, do seu corpo e de como ele foi tratado. "Quando cheguei, eles me acharam muito fraquinho, franzino", disse. Daí as tais injeções.

Agora me pergunto: será que a Fifa, que mete o bico em tudo que se relaciona ao futebol, não tem nada a dizer sobre isso? Em particular sobre a ausência de exames antidoping? Ou esse é um daqueles casos sobre os quais ninguém quer saber muito, porque pode atrapalhar os negócios?

Público. Enquanto isso, os campeonatos regionais sofrem com a ausência de público. Todos eles? Mais ou menos. Se o Paulista e o Carioca trabalham no vermelho, o mesmo não pode ser dito do Pernambucano. O jogaço Sport 4 x 3 Náutico levou mais de 24 mil pessoas à Ilha do Retiro. Clássico é clássico, é verdade. Teremos coisa semelhante por aqui quando começarem os nossos clássicos, ou essa fórmula da Federação Paulista será capaz de desidratar até mesmo rivalidades seculares?