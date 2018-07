Envolvida em suspeitas de doping e corrupção, IAAF perde mais um patrocinador

"Esta decisão foi tomada diante da publicidade negativa associada às alegações de corrupção e doping no esporte contra a IAAF", informou a Nestlé. "Acreditamos que isso poderá trazer impacto negativo para nossa reputação e para nossa imagem. Portanto vamos encerrar nosso atual acordo com a IAAF, estabelecido em 2012."

De acordo com o comunicado, a decisão da Nestlé tem "efeito imediato". A empresa vinha financiando o programa de atletismo infantil nos últimos quatro anos. Este é o segundo grande patrocinador a encerrar a parceria com a IAAF. No fim de janeiro, a gigante Adidas, então maior apoiador da entidade que comanda o atletismo mundial, finalizou seu contrato pelo mesmo motivo.

Em nota, a IAAF exaltou a parceria com a Nestlé. "Tivemos um programa bem-sucedido que envolveu 15 milhões de crianças, de sete a 12 anos, em 76 países, e promoveu atividades lúdicas, a saúde e um estilo de vida mais ativo", afirmou a entidade, lamentando o fim da parceria.

A imagem da IAAF vem sendo manchada pelas recentes denúncias de corrupção, sob a liderança da antiga diretoria. Investigação da Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) revelou um esquema de corrupção liderado pelo senegalês Lamine Diack, que extorquia atletas flagrados em testes antidoping. Ele também permitiu que esportistas russos continuassem competindo, apesar de pegos com resultados positivos nos exames antidoping.