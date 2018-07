Equilíbrio tático não é tudo

O meio formado por Gilberto Silva, Felipe Melo e Elano carece de velocidade e criatividade; por isso, Daniel Alves deveria ser titular no setor, onde já fez boa dobradinha com Maicon. Kaká é craque, mas gosta de conduzir a bola e precisa de alguém para dividir a armação. E no banco são poucas as opções que não sejam "trocar seis por meia-dúzia". Esses são os motivos por que Dunga obteve melhores resultados contra quem dá espaço para contra-ataque. Em seu elenco falta um criador de espaços, um saltador de etapas. O conjunto só consegue envolver o outro quando lhe rouba a bola, não quando está com ela.

Como em 2002, a força dos adversários na primeira fase é crescente, com a diferença de que Portugal, com Cristiano Ronaldo, pode complicar mais. Se jogar o que sabe, o Brasil segue adiante e só tem a temer os que estão no mesmo nível técnico, como Inglaterra, Espanha e Holanda, ou os que têm muita tradição, como Alemanha e Itália ? e, claro, a Argentina, que tem o melhor do mundo e está bem acima do que um ou dois anos atrás. Não haverá surpresa, tampouco, se o Brasil não for campeão. A única surpresa será se jogar realmente bem.