Equilíbrio total no Masters feminino de Istambul

O retrospecto das oito tenistas que iniciam hoje o Masters, em Istambul, dá bem o tom do nível da competição que distribuirá US$ 4,9 milhões em prêmios (R$ 10 milhões): venceram, na categoria simples, 21 dos 26 torneios mais importantes do mundo, Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open, além dos Jogos Olímpicos de Londres. O Master significa, também, mais uma etapa na luta entre a bielorussa Victoria Azarenka e a russa Maria Sharapova para terminar a temporada como a número 1 do mundo. Hoje Azarenka lidera com 10.190 pontos. Sharapova está em segundo lugar, com 9.115.

Pela primeira vez na história do Masters as oito classificadas representam oito países distintos, mostra do estágio de competitividade do tênis feminino. Domingo foi realizado o sorteio para a definição dos dois grupos de quatro tenistas que vão se enfrentar no Sinan Erdem Arena.

Duas das favoritas caíram no mesmo grupo, o Vermelho: Azarenka, vencedora do Aberto da Austrália e atual número 1 da WTA, e Serena Williams, campeã de Wimbledon, Aberto dos EUA, ouro em Londres e terceira no ranking da WTA, com 7.900 pontos. As outras duas tenistas são a alemã Angelique Kerber e a chinesa Na Li.

No grupo Branco estão Sharapova, campeã em Roland Garros, a atual campeã do Masters, a tcheca Petra Kvitova, a polonesa Agnieska Radwanska e a italiana Sara Errani.

Três partidas dão a largada ao Masters, hoje. As quatro tenistas do grupo Branco entram na quadra. Primeiro se enfrentam Kvitova e Radwanska. Na sequência, um jogo do grupo Vermelho: Williams e Kerber. O programa do dia termina com Sharapova versus Errari. Quatro equipes disputam o Torneio de duplas: Liezel Huber/Lisa Raymond, dos EUA, Kirilenko/Petrova, Rússia, Errari/Vinci, Itália, e Hlavackova/Hradecka, República Tcheca.