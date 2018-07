Equipamentos chegam ao Anhembi para prova da Fórmula Indy

SÃO PAULO - Os carros só vão entrar no circuito de rua do Anhembi para a etapa de São Paulo da Fórmula Indy no próximo sábado, mas os trabalhos de logística para a quarta etapa do campeonato já começaram. Os equipamentos das equipes que vão disputar a quarta prova da temporada 2013 da Fórmula Indy começaram a chegar a São Paulo nesta segunda-feira.

Os dois aviões fretados com cerca de 230 toneladas de materiais desembarcaram nesta segunda no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, e seguiram para o circuito de rua do Anhembi, que sediará a prova.

Assim, divididos em dois comboios, os equipamentos são transportados para São Paulo. E a previsão dos organizadores da corrida paulistana é para que tudo esteja no Anhembi, nesta segunda, por volta das 16h30. Isso permitirá que as equipes intensifiquem a preparação para a corrida a partir desta terça.

As equipes da Indy terão até sexta-feira para trabalhar na montagem dos carros para a etapa de São Paulo, que será realizada neste domingo, com largada marcada para as 12h30. Um dia antes, porém, estão previstos a realização de dois treinos livres e a sessão de classificação, a partir das 14h35.

Esta será a quarta vez consecutiva que São Paulo sedia uma etapa da Indy - as três primeiras foram vencidas pelo australiano Will Power, da Penske. O campeonato, porém, é liderado pelo seu companheiro de equipe, o brasileiro Hélio Castroneves, após a realização de três etapas. Além dele, o País será representado por Tony Kanaan, da equipe KV, e Bia Figueiredo, da Dale Coyne, na prova no circuito de rua do Anhembi.