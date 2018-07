Equipe atrapalha Nasr e britânico leva título da GP2 O britânico Jolyon Palmer conquistou neste sábado por antecipação o título da temporada 2014 da GP2, considerada a principal categoria de acesso à Fórmula 1, ao vencer a primeira das duas corridas da etapa da Rússia, realizada no circuito de Sochi, além de se aproveitar do dia ruim do brasileiro Felipe Nasr, até então o seu principal concorrente.