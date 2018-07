Equipe brasileira de CCE é convocada para Olimpíada

Foram convocados os conjuntos Serguei Fofanoff (Barbara TW), Ruy Fonseca (Tom Bombadil Too), Renan Guerreiro (Kenny), Marcio Jorge (Josephine MCJ) e Marcelo Tosi (Eleda All Black), que farão parte da equipe brasileira que vai competir no Greenwich Park entre os dias 28 e 31 de julho. Os cinco também participam da disputa individual.

Além deles, Gustavo Pagoto será o primeiro reserva e seu irmão, Marcelo, o segundo, com as montarias Ojo d''água e Land Ola Ola, respectivamente. O terceiro conjunto reserva tem Carlos Paro montando Political Mandate.

Dos cinco convocados, apenas um deles esteve nos Jogos de Pequim, quando o Brasil terminou na 11.ª e última posição. Ali, Marcelo Tosi teve a companhia de Jeferson Moreira, Saulo Tristão e André Paro.

Desde 1992 o Brasil tem participado seguidamente das competições por equipes do CCE olímpico. Naquele ano, a equipe já tinha Serguei Fofanoff, o Guega, que também esteve nos Jogos de 1996 e 2000 e agora retorna ao time. Marcelo Tosi é outro experiente do grupo, tendo sido treinador da equipe em Sidney, quando o Brasil terminou em sexto lugar por equipes, sua melhor posição na história.