Equipe brasileira fica com a medalha de bronze no Mundial

A seleção feminina de judô deu ontem para o Brasil uma medalha inédita: conquistou bronze no Mundial por Equipes ao derrotar, na repescagem, a Mongólia pelo placar de 5 combates a 0. A competição, em Salvador, prossegue hoje com a disputa entre as equipes masculinas.

As meninas brasileiras começaram o Mundial vencendo as mexicanas por 5 a 0, pelas oitavas de final. Em seguida foram derrotadas por 3 a 2 pela equipe japonesa, que ficou com o título ao bater a China na final por 3 a 2. Com a derrota, o Brasil foi para a repescagem, na qual obteve uma vitória emocionante sobre a Turquia também por 3 a 2.

Os destaques brasileiros nas quartas de final foram Érika Miranda e Ketleyn Barros. No quarto confronto contra as turcas, Maria Portela venceu Selda Karadag e garantiu o Brasil na disputa da medalha de bronze.

Na vitória por 5 a 0 sobre a Mongólia, já pela disputa do 3.º lugar, a equipe brasileira venceu os três primeiros combates, com Erika Miranda, Ketleyn Quadros e Rafaela Silva, e todos os três por ippon. Em seguida, Maria Portela, com um yuko, e Maria Suelen, que venceu por ippon, fecharam a contagem que deu o bronze inédito ao País.

O Mundial por equipes de judô é disputado no sistema melhor de cinco lutas, com dois países se enfrentando em cinco categorias diferentes. Aquele que vencer três combates elimina o adversário e segue adiante.

A vez da equipe masculina. O torneio segue neste domingo, com as disputas entre as seleções masculinas. Além do Brasil, estarão presentes mais treze países: Argélia, Argentina, Coreia do Sul, Cuba, Estados Unidos, França, Geórgia, Grã-Bretanha, Japão, Mongólia, Rússia, Ucrânia e Usbequistão.

O time do Brasil, que já ganhou quatro pratas e um bronze na competição, não estará completo, já que os medalhistas olímpicos Tiago Camilo e Leandro Guilheiro se recuperam de lesões. Eles serão substituídos por Eduardo Bettoni e Felipe Costa. O primeiro adversário sai do confronto entre Rússia e Ucrânia.