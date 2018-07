Equipe brasileira sem Cielo e Thiago Pereira no Mundial de Piscina Curta

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) divulgou nesta terça-feira a lista de 22 atletas convocados para representar o Brasil no Mundial de Piscina Curta de Istambul (Turquia), entre os dias 12 e 16 de dezembro. Cesar Cielo e Thiago Pereira, apesar de terem obtido índice para a competição, optaram por descansar.

Também ficaram de fora da competição Felipe França, Nicolas Oliveira e Graciele Hermann, numa equipe repleta de estreantes em competições de primeiro nível, como a garota Beatriz Travalon, do Pinheiros, que venceu as três provas de nado peito no Torneio Open, realizado na semana passada em Guaratinguetá.

Ajudou bastante a formação de equipe grande o fato de cinco revezamentos terem se classificado para o Mundial (apenas o 4x200m feminino não vai). Entre os nomes novos estão Fernando Ernesto Santos e Thiago Simon, do Corinthians, Diego Prado, do Serc São Caetano, e Guilherme Roth Santos, do Santa Catarina Natação. Flavia Delaroli-Cazziolato vai se aposentar depois de nadar o Mundial.

Convocados:

Feminino

Alessandra Marchioro - Fluminense

Beatriz Travalon - Pinheiros

Daynara de Paula - Flamengo

Etiene Medeiros - Flamengo

Fabíola Molina - Minas Tênis

Flavia Delaroli-Cazziolato - Pinheiros

Larissa Oliveira - Pinheiros

Tatiana Lemos - Pinheiros

Masculino

Daniel Orzechowski - Pinheiros

Diego Prado - Serc São Caetano

Felipe Lima - Minas Tênis

Fernando Ernesto Santos - Corinthians

Guilherme Guido - Pinheiros

Guilherme Roth Santos - Santa Catarina Natação

Henrique Rodrigues - Fluminense

João de Lucca - Flamengo

João Luis Gomes Junior - Pinheiros

Kaio Márcio Almeida - Fluminense

Leonardo Alcover - Pinheiros

Nicholas Santos - Flamengo

Thiago Simon - Corinthians

Vinícius Waked - Fluminense