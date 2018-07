Equipe de brasileiro vai ao pódio em Daytona

Ozz Negri, como o brasileiro é conhecido, superou uma fratura na fíbula da perna direita para conseguir participar da corrida - ele se machucou em dezembro ao se acidentar quando praticava mountain bike.

Negri assumiu o comando do Ford Riley quando a equipe ocupava apenas a 34.ª colocação geral. Em duas horas pilotando na madrugada, o brasileiro entregou o carro a John Pew no 14.º lugar na principal categoria da corrida, a Daytona Prototype (DP). Depois, seus companheiros continuaram com o ritmo forte, o que permitiu à equipe a conquista de um lugar no pódio.

Vencedor. A equipe Chip Ganassi confirmou o favoritismo e venceu na categoria DP. O time, formado pelo colombiano Juan Pablo Montoya, pelo mexicano Memo Rojas e pelos americanos Scott Dixon, Scott Pruett e Charlie Kimball, celebrou sua terceira vitória na competição.

Com um BMW Riley, a Ganassi chegou pouco mais de um segundo à frente do segundo colocado, a equipe VelocityWW, que levou à pista um Corvette DP e foi formado pelo piloto italiano Max Angelelli e pelos americanos Ryan Hunter-Reay e Jordan Taylor. O final da prova foi emocionante - o carro da Ganassi precisou ir para os boxes faltando apenas sete minutos para o fim da corrida e o time da Velocity assumiu a ponta, mas pouco depois também precisou de um 'splash and go' para não ficar sem combustível.