Equipe de eSports de David Beckham quer entrar na Bolsa de Valores

A equipe de eSports (jogos eletrônicos) Guild Esports, apoiada por David Beckham, tem um projeto de abertura de capital em Londres para arrecadar fundos e contratar novos jogadores profissionais. A Guild Esports foi lançada há alguns meses e, entre seus fundadores, está o ex-jogador de futebol inglês, que possui uma participação minoritária.

A equipe está procurando atuar principalmente em jogos online muito populares, como Counter Strike, Fortnite survival, Fifa ou Rocket League. O objetivo da Guild Esports é construir times competitivos, nos moldes dos clubes de futebol do Campeonato Inglês.

Os eSports são competições de jogos de videogame de nível profissional disputados individualmente ou em grupo através da internet ou em computadores ligados em rede. O setor se profissionalizou nos últimos anos e muitos jogadores no mundo vivem agora dessa atividade.

Segundo estimativas citadas pela Guild, o mercado pode movimentar US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões) este ano e US$ 1,5 bilhão (R$ 7,9 bilhões) até 2023. A Guild Esports espera arrecadar 20 milhões de libras (R$ 137,5 milhões) no mercado de Londres, para uma avaliação de 50 milhões de libras (R$ 343,8 milhões).

“A crescente popularidade do eSport no mundo permitiu que várias franquias ganhassem dinheiro com suas atividades, graças a patrocínios, comércio, produtos licenciados, transmissão online ou torneios”, informou Carleton Curtis, CEO da Guild Esports. “Será a primeira franquia de eSport a entrar no mercado de ações de Londres, o que nos permitirá alcançar nossa ambição de nos tornarmos uma das dez maiores franquias do mundo em três anos”, acrescentou Curtis.