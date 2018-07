Equipe de Felipão sofre com lesões e terá improvisos O Palmeiras, enfim, encontrou o time ideal para o resto do ano, mas dificilmente tem conseguido colocá-lo em campo. Contra o Avaí, perdeu Vítor, que deixou o campo com dores na perna e ficará duas semanas afastado. Seu substituto hoje deverá ser o volante Márcio Araújo, já deslocado para o setor em outras oportunidades. Com isso, Felipão terá de acrescentar mais um remendo à lista de improvisos que tem feito na equipe por conta de lesões. No ataque, Valdivia foi adiantado para suprir a ausência de Ewerthon.