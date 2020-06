Equipe de Hugo Calderano vence de virada e vai à final do Alemão de tênis de mesa

Após três meses sem competir por causa da pandemia do coronavírus, o mesa-tenista Hugo Calderano, sexto colocado do ranking mundial, ajudou sua equipe, o Liebherr Ochsenhausen, nesta quinta-feira, a vencer de virada, por 3 jogos a 2, o Borussia Düsseldorf, pela semifinal da Bundesliga, a liga alemã de tênis de mesa.

No domingo, às 9h (de Brasília), o time do carioca de 23 anos defenderá o título diante de Saarbrücken, em uma reedição da final da temporada passada, vencida pelo Ochsenhausen por 3 a 0.

Leia Também Inter Miami e Orlando farão jogo de abertura de torneio da MLS na Disney World

A semifinal desta quinta foi muito disputada, com direito a grande rivalidade, já que ambas as equipes fizeram duelos decisivos e emocionantes nos últimos anos. Hugo foi duas vezes à mesa: primeiro, foi superado pelo sueco Kristian Karlsson (24º) por 3 sets a 1 (8/11, 11/6, 13/15 e 8/11); depois, em uma grande partida, marcada pelo alto nível técnico, bateu o alemão Timo Boll (10º), ex-líder do ranking mundial, por 3 a 2 (11/9, 9/11, 13/11, 4/11 e 11/8).