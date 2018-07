Equipe de nado sincronizado culpa 'peso da tradição' pelo quarto lugar no Pan Como era esperado desde a quinta-feira, a equipe brasileira de nado sincronizado acabou ficando de fora do pódio nos Jogos Pan-Americanos de Toronto - algo que, por equipes, não acontecia desde 2003. Com 82,900 na rotina livre deste sábado, o time brasileiro fechou a competição com 163,7605 pontos. O título ficou com o Canadá (178,1094), seguido de México (172,5073) e Estados Unidos (166,0351), repetindo o ordenamento da rotina técnica.