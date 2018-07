Equipe de Penápolis não perde há 6 meses

Nenhum time em atividade no futebol brasileiro no atual momento ostenta invencibilidade maior que a do Clube Atlético Penapolense, um dos semifinalistas da Copa Paulista. Com 26 jogos sem derrota, a equipe segue firme rumo ao título da competição estadual e a uma vaga na Copa do Brasil de 2011. Na semifinal, a equipe de Penápolis vai enfrentar o Red Bull, seu carrasco na reta final do Campeonato Paulista da Série A3.

Para chegar a tal feito, o Penapolense soma os quatro últimos jogos na Série A3, ainda no primeiro semestre, quatro amistosos e 18 jogos pela Copa Paulista. A última derrota da equipe ocorreu há mais de seis meses, no dia 21 de abril, justamente para o Red Bull, em Campinas. Resultado que custou o acesso do time de Penápolis à Série A2. Subiram Red Bull, Palmeiras B, Ferroviária e XV de Piracicaba. Uma outra vaga ficou com o Comercial após a desistência do Votoraty. Já o Penapolense terá de esperar mais um ano.

Apesar do baque de não ter conquistado o acesso, o clube deu a volta por cima e, com campanha impecável, pode conseguir o que parecia impossível para uma modesta equipe do interior paulista: uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano, contra grandes forças nacionais, todos em busca de um lugar na Copa Libertadores de 2012.

A campanha é ainda mais marcante pelas dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube de uma cidade com população estimada em apenas 60 mil habitantes e com economia centrada na agropecuária.

"Nos mantemos com recursos próprios, graças a um grupo de abnegados de Penápolis e de outros lugares, penapolenses de coração, que saíram da cidade, mas nunca abandonaram a paixão pelo clube", afirma o presidente Nilzo Moreira.

Com folha de pagamento modesta, cerca de R$ 42 mil com salário de jogadores, comissão técnica e funcionários e custos mensais de cerca de R$ 60 mil, incluindo alimentação, hospedagem em hotel da cidade e viagens para disputar a competição. "Temos 24 pessoas hospedadas em um hotel e a diária é de R$ 12 graças ao apoio do proprietário, também torcedor do nosso time", conta o dirigente.

Como o salário máximo de um atleta é de R$ 2 mil, o clube se orgulha de manter as contas em dia e de sempre conseguir alguma motivação extra aos atletas. "Para este jogo decisivo contra o Atlético Sorocaba, por exemplo, uma rádio da cidade ofereceu vários prêmios", conta Nilzo Moreira. Empolgada com a campanha do time, a cidade costuma marcar presença no Estádio Municipal Tenente Carriço, com capacidade para 10 mil torcedores .

Chuva atrapalha rodada. Ontem, porém, a chuva e o frio, pouco comuns para a região, afastaram o torcedor. Apenas 500 pessoas estiveram presentes no empate por 0 a 0 com o Atlético Sorocaba, que garantiu o time na próxima fase e a manutenção de longa invencibilidade.

Nos outros jogos da rodada, o Red Bull empatou fora de casa com o Barueri por 1 a 1 e se classificou, já que havia vencido a primeira partida por 2 a 0. O Paulista de Jundiaí empatou em casa com o São Bernardo por 2 a 2, mas, como havia levado a melhor no primeiro duelo por 2 a 0, também se garantiu na próxima fase.

No jogo da noite, o XV de Piracicaba precisava devolver a derrota por 5 a 0 sofrida para o Linense. E quase conseguiu. Jogando em casa, fez 3 a 0, mas acabou eliminado.

Agora, a semifinal, também em jogos de mata-mata, terá as seguintes disputas: Penapolense x Red Bull; Linense x Paulista.