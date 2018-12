Equipe de revezamento campeã mundial tem nadadores de quatro regiões diferentes do Brasil

Na manhã desta sexta, o Brasil conquistou a medalha de ouro na prova de 4x200m livre no Mundial de Piscina Curta, que está sendo disputado em Hangzhou, na China. A equipe formada por Luiz Altamir, Fernando Scheffer, Leonardo Santos e Breno Correia fez o sexto tempo nas semifinais, mas surpreendeu na decisão e quebrou o recorde mundial.

Luiz Altamir é de Boavista (RR), mas cresceu em Fortaleza. O atleta tem 22 anos e compete pelo Pinheiros. Integrou a equipe brasileira que venceu a medalha de ouro no revezamento 4 x 200m livre no pan de Toronto, em 2015, e competiu no Olimpíada do Rio, sem destaque. Agora mais experiente, é uma das apostas para a Olimpíada de 2020, em Tóquio.

Fernando Scheffer tem apenas 19 anos e é natural de Canoas (RS). Faz parte do Minas Tênis Clube. É o atual recordista brasileiro e sul-americano nos 200m e nos 400m livre individual, marcas conquistadas no último Troféu Maria Lenk. Começou na natação ao acompanhar o irmão mais velho nos treinos e tentar evoluir para vencê-lo.

Leonardo Santos tem 23 anos e é carioca, mas compete pelo Pinheiros. Nesta edição do Mundial de Piscina Curta, ficou em sexto lugar na prova de 200m medley.

Time de ouro! E com os pinheirenses: Luiz Altamir, Leo Santos e Breno Correia no pódio! A equipe do revezamento 4x200m livre, em prova emocionante no Mundial de Curtas na China, conquistou medalha de ouro com o tempo de 6.46.81. Parabéns equipe! ⚫️ https://t.co/XwYqXr14Qw — EC Pinheiros (@ClubePinheiros) 14 de dezembro de 2018

Breno Correia, de 19 anos, nasceu em Salvador. É mais um atleta do Pinheiros. Começou a treinar enquanto ainda morava na Bahia, foi para o Flamengo quando a família se mudou para o Rio de Janeiro e, em 2017, veio para São Paulo. Começou a se destacar nesta temporada, quando foi vice-campeão nos 200m no Troféu Brasil. Integrou também a equipe do revexamento 4x100m livre no Mundial de Hangzhou, que conquistou o bronze.