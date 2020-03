Equipe de Wuhan sai da Espanha e retorna à China para escapar do coronavírus

O Wuhan Zall, time da primeira divisão do futebol chinês, virou protagonista de uma ironia envolvendo o coronavírus. A equipe de Wuhan, cidade em que se originou o surto da doença, decidiu fazer a sua pré-temporada na Espanha para se afastar do vírus. No entanto, com o aumento do número de casos na Europa, em contraste com a redução de infectados na Ásia, os planos mudaram e a equipe resolveu retornar à China.

O Wuhan planejava deixar o território espanhol apenas no final de março. Esse plano mudou esta semana devido ao aumento acentuado no número de casos na Espanha e na Europa em geral. "As coisas estão bem lá (na China) agora", disse o técnico do time, José González, que é espanhol. "A liga chinesa provavelmente começará no início de maio. Teremos que entrar em quarentena quando chegarmos, então quanto antes sairmos, melhor", explicou.

A equipe irá primeiro à cidade de Shenzhen, onde deve finalizar a sua pré-temporada para a disputa do Campeonato Chinês, principal competição de futebol do país. A liga deveria começar em 22 de fevereiro, mas foi adiada por causa do vírus.

A cidade de Wuhan foi o epicentro do surto do novo coronavírus que se espalhou rapidamente para outros países e infectou mais de 145 mil pessoas em todo o mundo, com 5.400 mortes até agora. A Espanha deve seguir a Itália e isolar todo o país, de modo que, havendo a redução do contato entre as pessoas, a propagação do coronavírus desacelera.

Autoridades de saúde da Espanha informaram que mais de 5.700 pessoas foram infectadas e a previsão é de que o número de casos possa chegar a 10 mil nos próximos dias. Em contraste com o cenário europeu, o número de infectados diminuiu na China, onde mais de 65.000 pessoas se recuperam do vírus. O país adotou medidas de isolamento na região mais atingida, que inclui a cidade de Wuhan.

Nenhum dos jogadores de Wuhan Zall estava infectado quando o time chegou à Espanha, mas a avó de um dos atletas morreu por conta da doença. Os jogadores estão fora de casa há vários meses porque o time começou a sua pré-temporada na cidade chinesa de Guanghzou, quase 1.000 quilômetros de distância de Wuhan.

Embora a equipe estivesse longe do surto inicial, os órgãos de saúde da Espanha tiveram que ir a público para dizer que não havia motivo para a população se preocupar com a chegada do elenco em janeiro. Três jogadores chegaram da China mais tarde e tiveram de ficar em quarentena e realizar o teste para o vírus antes de começarem a treinar.