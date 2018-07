Equipe feminina do 4x100 do Brasil repete erro da Olimpíada de 1936

BERLIM - O erro na passagem de bastão ocorrida com a equipe brasileira no revezamento 4x100 não é novidade na história da prova. Em 1936, durante os Jogos Olímpicos de Berlim, a equipe feminina da Alemanha, formada por Albus, Kraus, Follinger e Dörffeld também acabou falhando no momento da transição do bastão e perdeu a prova.

Àquela edição dos jogos foi marcada pelo desempenho do americano Jesse Owens nas provas de atletismo. A presença do atleta negro na posição mais alta do pódio nas provas de 100 metros, 200 metros, 4x100 metros e salto à distância irritou profundamente o líder nazista Adolf Hitler, que usava o evento para defender a superioridade da raça ariana sobre as demais.

Passados 77 anos, o Brasil repetiu o erro das alemãs quando Vanda Gomes deixou o bastão cair ao recebê-lo de Franciela Krasucki, no momento que a equipe brasileira estava na segunda posição, após Evelyn dos Santos e Ana Cláudia Silva percorrerem o começo da prova.