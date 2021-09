Equipe feminina do Brasil brilha no Mundial de Tiro com Arco e disputará bronze

A equipe feminina do Brasil faz história no Mundial de Tiro com Arco de Yankton, nos Estados Unidos. Sarah Nikitin, Ane Marcelle e Ana Machado conseguiram avançar à inédita semifinal e vão disputar a medalha de bronze com a França, na sexta-feira.

Jamais o Brasil tinha disputado uma medalha num Mundial de Tiro com Arco. A campanha histórica nos Estados Unidos veio com grandes vitórias nessa quarta-feira diante de fortes equipes.

Na abertura do dia, vitória por 5 a 4 sobre o Canadá, que contava com uma medalhista olímpica na equipe. Logo depois, pelas oitavas, o grande resultado de Sarah Nikitin, Ane Marcelle e Ana Machado no Mundial. Elas enfrentaram a forte Rússia, com duas medalhistas olímpicas entre as três competidoras, e também levaram a melhor no desempate: novo 5 a 4.

Nas quartas de final, a Itália era a rival. E as brasileiras foram muito bem, fazendo 5 a 3 e avançando à inédita semifinal, contra as fortes mexicanas pela frente. O sonho de disputar o ouro parou em Ana Vazquez, Alejandra Valencia e Aida Roman. Com semifinal perfeita, as mexicanas derrubaram a equipe brasileira por 6 a 0.

No masculino, o time formado por Marcus D’Almeida, Marcelo Costa e Bernardo Oliveira também fez bonito, passando fácil pela Guatemala, por 6 a 0, e com 5 a 4 sobre a Itália nas oitavas de final. Nas quartas de final, os brasileiros cruzaram com a poderosa Coreia do Sul, formada pelos atletas campeões dos Jogos de Tóquio, e não tiveram chance. Queda com 6 a 0, mas alegria e satisfação pelo desempenho em Yankton e pela evolução da equipe.