Equipe fica sem Miralles, mas pode ter Borges amanhã O Santos ficou sem um dos reforços que estavam sendo pedidos pelo técnico Muricy Ramalho: o atacante Miralles, do Colo Colo, foi negociado ontem com o Grêmio. É que o clube gaúcho comprou o jogador à vista, enquanto o Santos pretendia fazer o negócio em parcelas. Em compensação, está quase certa a compra pelo Santos do atacante gremista Borges (o meia Marquinhos, atualmente no Avaí, iria para o Tricolor gaúcho. O zagueiro Domingos (voltou do empréstimo à Lusa) também pode entrar na transação.