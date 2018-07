Equipe Fittipaldi vence as 500 milhas A equipe Fittipaldi, formada por Christian Fittipaldi, Vitor Meira, Cesar Ramos, Roger Rieger, John Louis, Gabriel Dias e Giorgio Ramos ganhou as 500 Milhas de Kart, disputadas no Beto Carreiro World (PR). A equipe de Rubens Barrichello ficou em segundo.