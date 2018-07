Equipe masculina fica também com o bronze O sonho dos judocas do Brasil de ganhar um ouro inédito no Mundial por Equipes, em Salvador, acabou ao serem batidos, na estreia, pela Rússia por 3 a 2. Na repescagem, se recuperaram e venceram os argelinos por 5 a 0, sendo quatro vitórias por ippon. A partir daí, os rapazes seguiram para a disputa do 3.º lugar contra a França e repetiram a façanha das meninas, que ganharam o bronze no sábado. O duelo foi emocionante. A equipe brasileira chegou a estar perdendo por 2 a 1, mas empatou com Eduardo Bettoni e venceu por 3 a 2, quando, no último combate, o adversário de Rafael Silva foi eliminado por agarrar as suas pernas. Agora são seis medalhas conquistadas por seleções masculinas em Mundiais por Equipes - quatro pratas e dois bronzes. A Rússia foi a campeã ao bater o Japão por 3 a 2.