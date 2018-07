Equipe olímpica pode treinar em campo do Exército O técnico Mano Menezes teve mais trabalho ontem, além de convocar a seleção brasileira para o amistoso do dia 28 de fevereiro com a Bósnia. Durante a tarde, ele visitou a Escola de Educação Física do Exército, na Urca. Mano foi conhecer o local, cotado para servir de base para os treinamentos da seleção olímpica antes do embarque para Londres. O período de treinos no Brasil será de 10 a 17 de julho.