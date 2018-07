Equipe perde amistoso para o Vasco, no Piauí

Atuando com vários reservas, o Santos foi derrotado, ontem, pelo Vasco, também com um time B, por 1 a 0, gol de Rafael Coelho. O amistoso, realizado em Teresina-PI, valeu apenas para que paulistas e cariocas dessem chance a seus jogadores suplentes e para que os torcedores do Piauí pudessem ver duas equipes tradicionais em ação.

Já sem chances de título no Campeonato Brasileiro, o Santos mira 2011. A diretoria tenta contratar Elano para reforçar o elenco para a Libertadores, e as negociações parecem caminhar bem. Outro que interessa é o zagueiro Juan, da Roma.