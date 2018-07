Equipe pode fazer amistoso contra vice sul-africano A seleção pode fazer um amistoso em território sul-africano, no dia 2 de junho. O jogo seria contra o Mamelodi Sumdows, vice-campeão e considerado o melhor time do país. Dominou o campeonato inteiro, mas foi superado pelo Free State na reta final. O Mamelodi é chamado de "os brasileiros" da África do Sul.