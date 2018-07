Equipe recua e abandona prova após morte de ciclista

"Nós simplesmente não conseguimos continuar na corrida, diante das circunstâncias. Somos atletas profissionais, mas sentimos que esta é a coisa certa a fazer neste momento", afirmou o capitão da equipe, Fabian Wegmann. Mais cedo, o gerente-geral da equipe, Brian Nygaard, havia anunciado que a Leopard-Trek permaneceria na corrida em respeito à família de Weylandt.

A decisão de abandonar a disputa foi anunciada ao fim da quarta etapa. Os companheiros de equipe de Weylandt percorreram o trajeto desta terça e cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar, de braços dados, em uma homenagem ao ciclista morto na segunda.

O resultado da etapa, que não contará pontos para a classificação final, foi acertado previamente entre os atletas. Todos os competidores correram juntos em um ritmo constante e cada equipe assumiu a liderança por dez quilômetros, com a Leopard-Trek cruzando a linha de chegada na frente. A prova foi precedida de um minuto de silêncio, com todos os ciclistas usando fitas pretas.

Revelada nesta terça, a autópsia do corpo confirmou que o atleta morreu ao não resistir aos ferimentos internos e no crânio, após se chocar com um muro e cair durante uma descida de cerca de 20 quilômetros no final da etapa em Rapallo, no norte da Itália.