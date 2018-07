Equipe trabalha de madrugada e acerta o carro do líder

A FIA introduziu este ano restrições na carga de trabalho das equipes, acintosamente. O time austríaco não poderia manter-se ativo durante a madrugada, mas o regulamento permite quatro dias de exceção por temporada. "Tudo o que for possível fazer para tentarmos ser mais rápidos precisa ser realizado", afirmou o líder do Mundial, com discurso sempre positivista ao seu grupo.

A melhora do conjunto de Vettel não deixou de expor, porém, o quanto McLaren e Ferrari se aproximaram, até nas sessões de classificação, o ponto mais forte do time de Vettel e Mark Webber. O australiano não foi além do sexto lugar. "Fiquei a seis décimos de Sebastian, não tinha aderência, foi isso."

Adrian Newey, diretor-técnico da Red Bull, confirmou sexta-feira que o modelo RB7 da escuderia receberá várias novidades no próximo GP, Bélgica, dia 28 de agosto. "Apressamos o programa de desenvolvimento." A hora é de investir pesado no desenvolvimento do RB7.