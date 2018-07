Equipes começam a pensar em estratégias ilógicas O que é melhor? Largar em sexto no grid, tendo utilizado os pneus a disposição, ou em último, por não ter disputado a classificação, sábado, e por isso contar com três jogos de pneus macios novos? A lógica não deixaria dúvida: começar a corrida mais à frente possível. Mas na F-1 de hoje as equipes começam a pensar se não é mais negócio não usar pneus novos na definição do grid, largar lá atrás, e dispor deles do domingo.