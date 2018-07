Equipes da Indy têm trabalho intenso de preparação

As principais dificuldades foram enfrentadas pela Penske, que é uma das mais fortes e tradicionais equipes da Fórmula Indy. Os funcionários da escuderia enfrentaram atrasos em seus voos dos Estados Unidos para o Brasil, o que afetou o trabalho dos mecânicos nos carros pilotados pelo brasileiro Hélio Castroneves e pelos australianos Will Power e Ryan Briscoe.

Além da montagem dos carros, as equipes da Indy realizaram nesta sexta-feira, no circuito do Anhembi, várias reuniões com seus pilotos para a tomada de decisões importantes para os treinos deste sábado, quando serão disputadas duas sessões livres e uma de classificação, e para a corrida de domingo, cuja largada está programada para acontecer às 13 horas.

PISTA LIBERADA - Como as ruas onde será realizada a corrida já estão interditadas, alguns carros "especiais" foram para a pista em eventos promocionais na tarde desta sexta-feira. Com vaga para duas pessoas no cockpit, eles foram pilotados pelos brasileiros Tony Kanaan e Bia Figueiredo, além do norte-americano Al Unser Jr., campeão da categoria em 1990 e 1994.