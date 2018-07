Equipes de Manchester na frente

No Old Trafford, o clássico marcou o encontro entre o polêmico uruguaio Suárez e Evra, que na última temporada o acusou de racismo. Antes do jogo, Suárez bancou o "bom moço" e cumprimentou o time adversário, e também Evra. Em campo, sob o olhar do técnico José Mourinho (Real Madrid), adversário na Copa dos Campeões, e de 75.501 pagantes, o United saiu na frente aos 18 minutos: Evra cruzou e Van Persie colocou a bola na rede. Foi o 17.º gol do artilheiro holandês.

Com o domínio do jogo, o líder acumulou chances enquanto o adversário, desorganizado, não conseguia ameaçar. O Liverpool voltou no segundo tempo com o atacante Sturridge no lugar do volante brasileiro Lucas Leiva, mas quem marcou outra vez foi o United, aos 9 minutos: Van Persie cobrou falta, Evra desviou e o zagueiro Vidic marcou.

Logo depois, Sturridge descontou. O Liverpool cresceu no final, mas o United manteve a calma para garantir o resultado.

No Emirates Stadium, o Manchester City quebrou um tabu de 27 jogos sem triunfos diante do Arsenal fora de casa ao vencer por 2 a 0. A última vitória do City sobre o rival em Londres havia sido em 1975.

Mal o jogo começou, o zagueiro Koscielny fez pênalti em Dzeko e foi expulso, mas o bósnio errou a cobrança. O City, em vantagem numérica, passou a dominar e saiu na frente com Milner, aos 20. Aos 30, Dzeko se redimiu e ampliou. Na segunda etapa, o Arsenal buscou a reação, mas o City suportou a pressão.