Equipes japonesa e francesa levam último ouros no judô

Na decisão masculina, a Rússia abriu 2 a 0 e ficou muito próxima da conquista. Porém, Takanori Nagase, que bateu Murat Khabachirov, e Mashu Baker, que superou Magomed Magomedov, levaram a definição para o último combate. E Ryu Schichinohe, prata entre os judocas com mais de 100kg, assegurou o ouro para o Japão ao vencer Aslan Kambiev.

O pódio da disputa por equipes masculina do Mundial de Judô foi completado pela Alemanha, que venceu o Casaquistão por 5 a 0, e a Geórgia, que superou o Brasil por 3 a 2, para assegurarem a medalha de bronze.

A disputa feminina não foi menos emocionante. A França faturou o ouro ao vencer a Mongólia por 3 a 2, graças ao triunfo de Audrey Tcheumeo, prata ente as judocas com até 78kg, sobre Munkhtuya Battulga na última luta. O Japão, que bateu a Rússia, e a Alemanha, que superou a Polônia, algoz do Brasil na primeira rodada, também por 3 a 2, faturaram as medalhas de bronze.

Assim, os torneios por equipes foram vencidos pelos países que ficaram nas duas primeiras posições no quadro de medalhas da disputa individual, encerrada no sábado. O Japão conquistou quatro ouros, duas pratas e três bronzes, com nove medalhas nos torneios individuais, enquanto a França somou dois ouros, uma prata e quatro bronzes.

O Brasil terminou a edição de 2014 do Mundial de Judô com quatro medalhas. Mayra Aguiar (até 78kg) conquistou o ouro, Maria Suelen Altheman (mais de 78kg) levou a prata e Erika Miranda (até 52kg) e Rafael Silva (mais de 100kg) ficaram com o bronze.