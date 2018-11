Equipes masculina e feminina do Brasil são campeãs no Mundial Militar de Judô

Com destaque para a atual campeã olímpica Rafaela Silva, o judô brasileiro conquistou os títulos masculino e feminino por equipes no Mundial Militar de Judô, disputado nesta quinta-feira, na sede do CEFAN, na zona norte do Rio de Janeiro.

A equipe feminina, além de Rafaela Silva, contou com Alexia Castilhos, Maria Suelen Altheman, Jéssica Pereira e Ellen Santana. Em duelo de cinco lutas, o Brasil derrotou a Sérvia (3 a 1), China (4 a 1), Rússia (3 a 0) e a França (3 a 2).

Já o time masculino foi formado por David Moura, Charles Chibana, Marcelo Contini, Daniel Cargnin e Eduardo Yudy. Os brasileiros superaram os chineses (3 a 1), sérvios (3 a 0), franceses (3 a 0) e russos (3 a 2).

As competições prosseguem nesta sexta-feira, a partir das 10 horas, com as lutas individuais nas categorias 48kg, 52kg, 57kg, 60kg, 66kg e 73kg. As finais estão previstas para as 15 horas. No sábado, as categorias em disputa serão: 63kg, 70kg, 78kg e +78kg, 81kg, 90kg, 100kg e +100kg. A disputa por medalha será às 16h30.