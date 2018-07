Equitana leva o GP Presidente da República Timeo não foi o único cavalo ganhador ontem. Dos outros páreos no Jockey Clube, o 6º também ganhou destaque e foi Equitana o vencedor do GP Presidente da República, com o tempo de 1m33s020 nos 1.600 metros de grama. Salute, Império de Birigui, Conclusivo e Scottish Boy completaram os cinco primeiros lugares. A prova movimentou R$ 102.045,50 e pagou 10 por 1 para quem apostou no jóquei Ivaldo Santana.