Era do amadorismo foi dominada pelo Leste Europeu SÃO PAULO - De 1952 a 1980, portanto durante oito olimpíadas, o Leste Europeu deu as cartas no torneio de futebol. Na época, o Comitê Olímpico Internacional não permitia a participação nos Jogos de atletas profissionais, ou seja, que eram remunerados pelo trabalho que exerciam no esporte. Como nos países do bloco comunista oficialmente o esporte era amador, essas seleções podiam enviar seus melhores e mais experientes jogadores, enquanto os demais se viam obrigados a formar equipes com jovens.