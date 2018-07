Era do amadorismo foi dominada pelo Leste Europeu

Nos países da Europa Oriental os atletas eram tidos como amadores por jogarem em equipes de operários das indústrias onde trabalhavam (e eram remunerados por esse trabalho) ou de unidades militares, notadamente o Exército. O futebol seria praticado nas horas vagas, como uma atividade de lazer.

Um exemplo foi a seleção da Hungria medalha de ouro em 1952, em Helsinque, com uma equipe que tinha Puskas, Kocsis, Czibor e Hidegkuti. Seus jogadores eram integrantes do Exército do país. Ganhavam soldo, tinham privilégios que os compatriotas nem sequer sonhavam e, segundo se comentava, alguns nem sabiam empunhar uma arma.

A Hungria voltaria a ser ouro em 1964 (Tóquio) e 1968 (Cidade do México). E obteve prata e bronze em outras ocasiões. A então União Soviética, Iugoslávia e Alemanha Oriental também subiram ao lugar mais alto do pódio, assim como Polônia e Checoslováquia. De 1952 a 1980, os países do Leste Europeu ganharam 21 das 24 medalhas disputadas.

Então começaram as mudanças. Em 1984 e 1988, passou-se a permitir a inscrição de atletas profissionais, desde que não tivessem jogado em Copas do Mundo. A partir de 1992, com o estabelecimento o limite de idade de 23 anos (em 1996 passou a ser possível a convocação de três atletas maiores de 23), os países do Leste não ganharam mais nenhuma medalha. / A.L.