Érica de Sena vence a etapa espanhola do Circuito Mundial de Marcha Atlética

A brasileira Érica de Sena conquistou a sua segunda vitória no Circuito Mundial de Marcha Atlética em 2017. Neste sábado, ela triunfou na prova de 20 quilômetros realizada em La Coruña, na Espanha, repetindo o resultado que havia sido obtido na etapa de Monterrey, no México.

Érica marcou o tempo de 1h29min16, a sua melhor marca em 2017, vencendo a prova com uma vantagem de 34 segundos para a espanhola Ainhoa Pinheiro. A terceira posição ficou com a chinesa Wang Yingliu, que marcou 1h29min56.

"As emoções são as mais diversas. Decidi vir competir faltando poucos dias e foi a melhor decisão que poderia tomar. Mesmo sem estar em minha melhor forma consegui fazer melhor marca da temporada com boas sensações", escreveu a brasileira em seu perfil no Facebook.

Na versão masculina, o brasileiro Caio Bonfim, que ficou na quarta posição na Olimpíada do Rio foi o sexto colocado com o tempo de 1h21min04. O espanhol Álvaro Martin venceu a prova com a marca de 1h19min57. O sueco Perseus Kalstrom foi o segundo melhor da prova de 20km, à frente do tunisiano Hassanine Sbai.