Erica Sena vence a marcha atlética no Troféu Brasil

"O grande objetivo era a vitória e não me preocupei em nenhum momento com o tempo. Estava muito calor e o importante foi dosar as energias. Na semana que vez já volto para casa e vou iniciar os treinamentos de base para a próxima temporada", disse a atleta, que mora em Cuenca, no Equador.

Este ano, ela bateu duas vezes o recorde sul-americano (atualmente apenas brasileiro) e fez o melhor tempo da carreira em 1min31s22. No Troféu Brasil, foi mais de sete minutos mais lenta. Mesmo assim, abriu folga sobre Cisiane Dutra Lopes (AASD), que ficou com a prata, e Liliane Priscila Barbosa (ABC), medalhista de bronze.

No masculino, menos de um minuto separou os quatro primeiros. A vitória ficou com Jose Alessandro Bernardo Bagio, da AABLU (Blumenau), com o pódio sendo completado por Moacir Zimmermann (AABLU) e pelo jovem Bruno Marques Fidelis (FECAM), de apenas 20 anos. Recordista brasileiro, Caio Sena Bonfim não competiu.