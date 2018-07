Erika Miranda dá medalha de bronze ao Brasil no Grand Prix de Judô

QINGDAO - O Brasil conquistou uma medalha de bronze no primeiro dia de disputa do Grand Prix de Qingdao, a última competição do circuito mundial de judô nesta temporada. Com apenas dois judocas em ação nesta sexta-feira, na China, a seleção brasileira conseguiu chegar ao pódio com Erika Miranda, que terminou em terceiro lugar na categoria até 52 kg.

Para chegar ao pódio, Erika Miranda somou vitórias sobre a marroquina Hanane Kerroumi, a italiana Rosalba Forciniti e a francesa Priscilla Gneto. Mas a brasileira perdeu na semifinal para a mongol Bundmaa Munkhbaatar, que ocupa o terceiro lugar no ranking mundial da categoria e acabou conquistando a medalha de ouro em Qingdao.

Com a medalha de bronze em Qingdao, Erika Miranda soma pontos importantes no ranking mundial, no qual ela ocupa atualmente a sétima colocação, que irá definir os classificados para a Olimpíada de Londres, em 2012.

O outro judoca brasileiro que lutou nesta sexta-feira em Qingdao foi Felipe Kitadai, na categoria até 60kg. Mas ele perdeu logo na estreia, para o francês Issam Nour, e acabou sendo eliminado. Nesse peso, a medalha de ouro foi para o ucraniano Georgii Zantaraia.

Nas outras três categorias disputadas nesta sexta-feira, o Brasil não teve representantes. E os campeões foram o russo Alim Gadanov (até 66kg), a belga Charline Van Snick (até 48 kg) e a sul-coreana Jan-Di Kim (até 57 kg).

Neste sábado, lutam os brasileiros Camila Minakawa (até 63 kg), Bruno Mendonça (até 73kg) e Flávio Canto (até 81 kg). E no domingo, o Brasil ainda terá Tiago Camilo (até 90 kg), Hugo Pessanha (até 90 kg), Luciano Corrêa (até 100 kg), Leonardo Leite (até 100 kg), Rafael Silva (acima de 100 kg) e Daniel Hernandes (acima de 100 kg) no Grand Prix de Qingdao.