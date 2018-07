Érika Miranda é bronze e conquista 1ª medalha do Brasil na Rússia

Érika Miranda conquistou o primeiro pódio do Brasil no Mundial de judô em Chelyabinsk, na Rússia. A meio-leve (até 52 kg) derrotou a cubana Yanet Bermoy, com quem tem grande histórico de confrontos, na diferença de punições e ficou com a medalha de bronze. É a segunda medalha consecutiva da brasileira, que é a atual vice-líder do ranking mundial em seu peso e foi prata no Mundial do Rio, no ano passado.