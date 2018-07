Erro de Tirone vira referência para os presidenciáveis

O atual dirigente prometeu cargos para os políticos que o apoiaram. Após a vitória, se viu obrigado a lotear a diretoria. O problema, porém, é que houve um desgaste com boa parte desses aliados, inclusive Mustafá Contursi, e com isso, o apoio se tornou oposição dentro da própria diretoria. Os presidenciáveis atuais aceitam apoio, mas sem promessas. Entretanto, eleitos, devem sentar com seus aliados e definir a forma com que eles participarão da política do clube. /D.B.