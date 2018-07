Erro no antidoping pode punir Juninho

Uma imprudência pode custar caro a Juninho Pernambucano, do Vasco, Juan, do Santos, e Ricardo Berna, do Fluminense. Os três correm o risco de serem suspensos por até dois anos por terem violado o protocolo para a realização de exames antidoping. No mês passado, eles falharam ao não irem diretamente do campo para o local de coleta, após serem sorteados para realizar o antidoping. Por isso, serão julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O julgamento do lateral santista está marcado para hoje, às 16h30, e deve servir de parâmetro para os outros dois denunciados, cujos casos serão analisados amanhã. Depois da vitória sobre o Flamengo, por 2 a 0, na Vila Belmiro, no dia 12 de setembro, Juan passou no vestiário antes de se dirigir à coleta. A mesma violação foi cometida por Juninho (dia 23 de setembro, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli) e por Berna (dia 9 de setembro, contra o Internacional, em jogo realizado no Beira-Rio).

Com base nos relatos da Coordenação Local de Controle de Dopagem de cada partida, o procurador do STJD Paulo Schmitt fez a acusação. As penas podem ser de mera advertência até suspensão por dois anos. Os jogadores foram indiciados em dois artigos do Código Mundial de Dopagem e em um artigo do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pode resultar em gancho de até seis partidas.

"Fizemos a denúncia, pois os jogadores não se dirigiram diretamente do campo para a coleta, que é o que determina o Código. Mas não cabe à Procuradoria dizer qual deve ser o grau da punição. Os auditores (do STJD) vão analisar o caso e definir", disse Schmitt ao Estado. O procurador rejeitou fazer projeção das penas que o trio deveria receber.

Um dos médicos do Vasco, Albino Pinto, adiantou qual deve ser a linha de defesa do clube em relação a Juninho. Segundo ele, vários jogadores primeiro passam pelo vestiário antes de ir à sala para a coleta do antidoping, como forma de acelerar a saída do estádio. "Acho que o certo é dar uma advertência para se cumprir a regra. Vamos fazer um levantamento de quantos jogadores adversários já nos fizeram esperar também."