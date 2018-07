Erupção na Islândia obriga Barcelona a antecipar viagem O Barcelona decidiu antecipar para ontem à noite a viagem para Londres, onde no sábado disputa a final da Copa dos Campeões contra o Manchester United. A ideia é se precaver do risco de paralisação dos aeroportos da Grã-Bretanha, por causa da erupção do vulcão Grimsvotn, na Islândia. No ano passado, o Barça teve de viajar 985 km de ônibus, da Espanha até Milão, antes da partida contra a Internazionale pelas semifinais da competição. Na época, o vulcão Eyjafjallajokul, também islandês, fechou aeroportos de toda a Europa.